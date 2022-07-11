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    Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı

    Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı

    Sevilla, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
    • 11.07.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 13:06
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    İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.

    Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıldız savunmacının kontratında 50 milyon euroya serbest kalır maddesi de bulunuyor.

    Sevilla, Marcao'yu duyurdu - İZLE

    12+3 milyon euro ödenecek

    İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

    Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon euroya transfer etmişti.

    Sevilla, Marcao yu resmen açıkladı #1


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