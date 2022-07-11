- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı
Sevilla, Marcao'yu resmen açıkladı
Sevilla, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
- 11.07.2022 - 12:37
- Güncelleme : 11.07.2022 - 13:06
İspanyol ekibi Sevilla, Galatasaray'ın Brazilyalı stoperi Marcao transferini resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Yıldız savunmacının kontratında 50 milyon euroya serbest kalır maddesi de bulunuyor.
Sevilla, Marcao'yu duyurdu - İZLE
12+3 milyon euro ödenecek
İspanyol kulübü oyuncu için Galatasaray'a 12+3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sevilla daha önce de Galatasaray'dan Fernando Reges'i 4.5 milyon euroya transfer etmişti.