Sevilla, Ozan Kabak'a talip oldu

Ozan Kabak için Sevilla'nın devrede olduğu öğrenildi. İspanyol devinin 21 yaşındaki futbolcu için 17 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Alman ekibi Schalke 04'ten ayrılması beklenen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın talipleri her geçen gün artıyor.

Alman basınından Fussball Transfer 'de yer alan habere göre 21 yaşındaki stopere son olarak İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Sevilla talip oldu.

“17 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR”

İspanyolların Ozan için 17 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Haberde yıldız futbolcuyla Almanya Bundesliga ekiplerinde Hoffenheim ve Borussia Mönchengladbach'ın da ilgilendiği iddia edildi.

Uzun süredir transfer pazarında bulunan Ozan Kabak için Premier Lig elipleri Leicester City ile Crystal Palace'ın Schalke ile görüşmelerin ise sonuçsuz kaldığından bahsedildi.