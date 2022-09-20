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    Sevilla taraftarı Marcao'ya tepkili

    Sevilla taraftarı Marcao'ya tepkili

    Galatasaray'dan ayrılışı büyük ses getiren ve Sevilla'ya önemli bir bonservis ile giden Marcao beklentileri karşılayamadı.
    • 20.09.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 16:49
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    İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan Marcao ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmuştu. Ancak o zamandan sonra sakatlığı sebebiyle hiçbir La Liga maçında Marcao forma giyemedi.

    Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayınlamıştı.

    Sevilla taraftarı Marcao ya tepkili #1

    Sevilla dağıldı

    İspanya La Liga'da ilk 6 maç sonunda sadece 1 kez kazanan Sevilla, 7 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. İspanyol kulübü ligde 15. sırada bulunurken küme düşme potasının 1 puan uzağında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester City'ye evinde 4-0 kaybettikten sonra Kopenhag ile evinde golsüz berabere kaldı.

    Sevilla taraftarı Marcao ya tepkili #2

    "Bu doktorları ilgilendiren bir soru"

    Sevilla'nın teknik direktörü Julen Lopetegui Marcao için açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, "Bu doktorları ilgilendiren bir soru, cevap veremem. Tedavisi tamamlandığında, onu mümkün olan en kısa sürede kullanmaya çalışacağız. Marcao, buraya önemli bir oyuncu olmak için geldi ve eminim olacak" ifadelerini kullandı.

    Sevilla taraftarı Marcao ya tepkili #3

    Taraftar umutsuz

    Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'nun transferinde 3 milyon euroluk da bonus bulunuyordu. Ancak Sevilla taraftarı bu süreçte Sevilla formasını henüz giyemeyen Marcao için yılın en kötü transferi yorumlarında bulunuyor. Taraftar forumlarında Marcao konusunda umutsuz olan Sevilla taraftarı bu durumu dile getiriyor.

    Sevilla taraftarı Marcao ya tepkili #4

    Eşi Türkiye'yi unutamadı

    Brezilyalı futbolcu, İspanya'ya gitse de eşi Pan Teixeira, Türkiye'yi unutamadı. Yeniden ülkemize gelen Pan Teixeira, Türk bayrağı fotoğrafı paylaşarak, "Özledim" notunu düştü.

    Sevilla taraftarı Marcao ya tepkili #5

    Geçen ay sakatlanmıştı

    İspanyol kulübü, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı açıklamada sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirmişti.

    Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.


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