Sevilla, Uğurcan Çakır'a talip oldu Trabzonspor’un kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır’a, Nantes’in ardından Avrupa kulüplerinden Sevilla da talip oldu. Başarılı eldiveni transfer etmek isteyen İspanyol ekibi, bordo-mavili kulüple resmi temasa geçti.

DHA

Trabzonspor’un kaptanı ve A Milli takım oyuncusu Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerince takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Ligue 1 ekiplerinden Nantes’in transfer teklifi yaptığı 27 yaşındaki file bekçisi için bu kez de LaLiga ekibi Sevilla resmi temasa geçti.

İlgi kağıdı gönderildi

Trabzonspor’a başarılı eldiven için ilgi kağıdı gönderilirken, Uğurcan’ın transferi için bordo-mavili kulübe istenen şartlar soruldu.

İspanyol ekibi, Trabzonspor’dan alacağı yanıta göre Uğurcan’ın transferi için girişimlere başlayacak.

Nantes 5 milyon euro vermişti

Geçtiğimiz günlerde Nantes’in de resmi olarak temasa geçtiği Trabzonspor’a, Uğurcan’ın transferi için 5 milyon euro teklif edilmişti.

Rakamı düşük bulan bordo-mavili yönetim, bu teklifi geri çevirmişti.