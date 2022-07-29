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    Sevilla, Victor Nelsson'a talip oldu

    Sevilla, Victor Nelsson'a talip oldu

    La Liga ekibi Sevilla, bu sezonki transfer döneminde kadrosunun önemli yıldızlarını satarken sarı-kırmızılıların oyuncusu Victor Nelsson'u istiyor.
    • 29.07.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 15:22
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    Transfer döneminin başında Diego Carlos, Aston Villa'nın yolunu tutarken Barcelona ise uzun süredir çabaladığı Jules Kounde transferini resmen bitirdi.

    Katalan ekibinden yapılan açıklamada Jules Kounde transferi için Sevilla ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Barça, bu transfer için Sevilla'ya 50 milyon euro ve bazı bonuslarla beraber 5 milyon euro ödeyecek. Fransız oyuncu ise 5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Bu gelişmelerin ardından Sevilla, kadrosuna bir stoper takviyesi daha yapmak isterken rotasını yine Galatasaray'a çevirdi.

    Sevilla, Victor Nelsson a talip oldu #1

    Monchi Nelsson’da ısrarcı

    Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao'dan sonra bu kez Galatasaray'dan Victor Nelsson transferi için ısrarı sürüyor. İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'da Marcao ile iyi bir uyum yakalayan Nelsson'u Sevilla'ya getirmek istiyor.

    Monchi, Danimarkalı stoperi kadroya katarak Marcao'nun performansını en üst seviyede tutup savunmadaki uyumu sağlama planları içerisinde.

    Sevilla, Victor Nelsson a talip oldu #2

    Galatasaray sıcak bakmıyor

    Galatasaray'ın ise Marcao'nun ayrılışından sonra Nelsson'un da satılmasına sıcak bakmadığı kaydedildi. Sevilla'nın önümüzdeki günlerde 23 yaşındaki savunmacı Victor Nelsson için girişimde bulunacağı da iddia edildi.

    Danimarkalı savunmacı, geçen sezon Galatasaray formasıyla istikrarlı bir performans ortaya koyarken oynadığı 48 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

    Sevilla, Victor Nelsson a talip oldu #3

    7 milyon euroya gelmişti

    Victor Nelsson, geçen sezonun başında Danimarka ekibi Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a gelmişti.

    Sevilla, Victor Nelsson a talip oldu #4


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