Sheffield United, Joe Worrall'ı kadrosunda görmek istiyor Premier Lig'den düşen Sheffield United, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan ve kiralık olarak Beşiktaş forması giyen savunma oyuncusu Joe Worrall'ı renklerine bağlamayı amaçlıyor.

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Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ederken kadrodaki futbolcuların da geleceği şekilleniyor.

Kötü geçen 2023-2024 sezonunu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamayı hedefleyen siyah-beyazlılarda, sezonun bitmesiyle birçok isimle yollar ayrılacak.

Bu isimlerden biri de devre arasında kiralık olarak kadroya katılan İngiliz stoper Joe Worrall olacak.

Beşiktaş'ın takımda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu, yeniden İngiltere'ye dönecek.

Sheffield United, transfer etmek istiyor

Teamtalk'ta yer alan habere göre; Nottingham Forest'tan kiralanan Joe Worrall'a talip çıktı.

Premier Lig'de küme düşen Sheffield United, siyah-beyazlı takımın kiralık yıldızını listesine dahil etti.

Sheffield, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde İngiliz oyuncu için Nottingham Forest'ın kapısını çalacak.

8 maça çıktı

Sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a katılan savunma oyuncusu, istenilen performansı sergileyemedi.

8.5 milyon euro piyasa değerine sahip olan Worrall, siyah-beyazlı takımda çıktığı 8 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.