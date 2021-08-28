Simon Deli, Adana Demirspor'da

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Club Brugge forması giyen savunma oyuncusu Simon Deli ile 3 yıllık anlaştığını açıkladı.

Adana Demirspor transfere doymuyor. Flaş transferlere imza atan lacivert mavili ekip, son olarak Club Brugge forması giyen Fildişili stoper Simon Deli'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

29 yaşındaki defans oyuncusuyle 3 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Club Brugge ile toplam çıktığı 33 maçta 1 gol kaydeden Deli, 1,92'lik boyuyla dikkat çekiyor.

"ARAMIZA HOŞ GELDİN DELI"

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz Slavia Prag ve Club Brugge formasını giyen Simon Deli ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Aramıza hoş geldin Deli" ifadelerine yer verildi.