Simon Falette, Anderlecht'e doğru

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette, Belçika'nın Anderlecht takımıyla anlaşmak üzere.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda Eintracht Frankfurt'a dönen Simon Falette'in yeni adresi belli oluyor.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Hannover 96'nın da ilgisi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için harekete geçen Anderlecht, bütçesini aşmayan bir savunmacıyla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Belçika temsilcisinin Falette transferinde sona yaklaştığı, artık son detayların görüşüldüğü belirtildi.