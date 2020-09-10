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    Simon Falette, Anderlecht'e doğru

    Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Simon Falette, Belçika'nın Anderlecht takımıyla anlaşmak üzere.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 11:55
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    Simon Falette, Anderlecht'e doğru

    Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonunda Eintracht Frankfurt'a dönen Simon Falette'in yeni adresi belli oluyor.

    SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

    Hannover 96'nın da ilgisi bulunan 28 yaşındaki savunmacı için harekete geçen Anderlecht, bütçesini aşmayan bir savunmacıyla kadrosunu güçlendirmek istiyor.

    Belçika temsilcisinin Falette transferinde sona yaklaştığı, artık son detayların görüşüldüğü belirtildi.

    Simon Falette, Anderlecht e doğru #1

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