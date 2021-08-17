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    Simon Falette Hatayspor'da

    Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:05
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    Simon Falette Hatayspor'da

    Hatayspor, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Gineli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Simon Falette.

    SÖZLEŞME 3 YILLIK

    Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

    Geçen sezon 21 maça çıkan Falette, takımına 2 asistlik katkı sağladı.

    Simon Falette Hatayspor da #1

    Simon Falette Hatayspor da #2

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