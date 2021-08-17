- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Simon Falette Hatayspor'da
Simon Falette Hatayspor'da
Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 16:52
- Güncelleme : 17.08.2021 - 17:05
Hatayspor, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Gineli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Simon Falette.
SÖZLEŞME 3 YILLIK
Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.
Geçen sezon 21 maça çıkan Falette, takımına 2 asistlik katkı sağladı.