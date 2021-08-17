Simon Falette Hatayspor'da

Hatayspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Gineli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor’umuza Hoş Geldin Simon Falette.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık." denildi.

Geçen sezon 21 maça çıkan Falette, takımına 2 asistlik katkı sağladı.