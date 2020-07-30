Simon Falette: Tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana

Sarı-lacivertlilerin Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade etti.

Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti.

Gineli stoper buna rağmen son haftalardaki performansıyla beğeni topladı. Falette, yaptığı açıklamada yönetime de mesaj gönderdi.





"BENİM TERCİHİM KALMAKTAN YANA"

28 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'da mutluyum. Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertliler, Frankfurt'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Falette'i bonservisiyle alabilir.