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    Simon Falette: Tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana

    Sarı-lacivertlilerin Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, Fenerbahçe'de kalmak istediğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 13:01
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    Simon Falette: Tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana

    Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette, ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti.

    Gineli stoper buna rağmen son haftalardaki performansıyla beğeni topladı. Falette, yaptığı açıklamada yönetime de mesaj gönderdi.

    Simon Falette: Tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana #1

    "BENİM TERCİHİM KALMAKTAN YANA"

    28 yaşındaki oyuncu, "İstanbul'da mutluyum. Benim tercihim Fenerbahçe'de kalmaktan yana" ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertliler, Frankfurt'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Falette'i bonservisiyle alabilir.

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