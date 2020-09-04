Simone Inzaghi: Vedat Muriç ile görüşmelerimiz sürüyor

Lazio'nun genç çalıştırıcısı Simone Inzaghi, uzun süredir devam eden Vedat Muriç görüşmelerine dair açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa takımlarını peşine takan Vedat Muriç'in en büyük taliplerinden biri olan Lazio resmi kanallardan da transfer hakkında açıklamalar yapmaya başladı.

Lazio teknik direktörü Simone Inzaghi, adı uzun süredir İtalyan ekibiyle anılan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç hakkında ilk kez konuştu.

"DİĞER TAKIMLARIN DA İLGİSİ VAR"

Hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 44 yaşındaki teknik adam "Muriç ve Fares'le ilgileniyoruz. Bununla birlikte ikisiyle de alakalı devam eden görüşmelerimiz var. Diğer takımların da ilgisi var, biz de buna hazırlıklı olacağız." ifadelerini kullandı.