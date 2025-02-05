Sinan Bolat resmen Kasımpaşa'da

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Süper Lig'de 22 hafta sonunda topladığı 28 puanla 8. sırada bulunan Kasımpaşa'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Burak Yılmaz yönetimindeki İstanbul ekibi, kalesine bir takviye yaptı.

Lacivert-beyazlılar, Belçika ekibi Westerlo forması giyen 36 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat'ı kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

"SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI"

İstanbul ekibinden transferle ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Belçika Pro Ligi ekiplerinden Westerlo forması giyen Sinan Bolat, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Sinan Bolat’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

PİYASA DEĞERİ 300 BİN EURO

300 bin euro piyasa değeri bulunan Sinan, bu sezon 11 resmi maçta forma giydi. Deneyimli file bekçisi, bu karşılaşmalarda kalesinde 20 gol gördü.

12 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini koruyan Sinan, kariyerinde bir çok takımın formasını terletti.

Sinan Bolat; Porto, Club Brugge, Genk, Galatasaray, Arouca, Kayserispor, Gent, Westerlo, Antwerp ve Standard Liege'de oynadı.