Sinan Engin'den Anderson Talisca sözleri! Fenerbahçe'ye hayırlı olsun

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin, son dönemde Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen yıldız isim Anderson Talisca ile yakından ilgilendiği öne sürülüyordu.

Konuya dair olarak futbol yorumcusu Sinan Engin, çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Beyaz TV'de konuşan Engin, eski Beşiktaşlı Talisca'nın sarı-lacivertli kulübe imza atacağını söyledi.

"FENERBAHÇE'YE HAYIRLI OLSUN"

Sinan Engin, şu ifadeleri kullandı:

Talisca, ocak ayında Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. En-Nesyri ocakta gidecek, gitme durumu var, isteyeni var. Talisca ile birlikte üst düzey bir santrfor alınacak.