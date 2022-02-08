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    Sinan Gümüş Antalyaspor'da

    Sinan Gümüş Antalyaspor'da

    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Fenerbahçe'den Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 20:53
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 21:09
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    Fenerbahçe'de 2020 yılında transfer edilen Sinan Gümüş, bir türlü beklenen performansı gösterememişti.

    Bu sezon forma dahi giyemeyen oyuncu sezon başında kadro dışı bırakılmıştı.

    Sinan Gümüş, eski takımı Antalyaspor'a geri döndü. Fenerbahçe ile Antalyaspor, Sinan Gümüş'ün transferi için anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, Sinan Gümüş'ün sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

    Sinan Gümüş Antalyaspor da #1

    SÖZLEŞME 2.5 YILLIK

    Fenerbahçe, Sinan Gümüş için Antalyaspor'dan transfer bedeli almayacak ancak 28 yaşındaki oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 50 pay alacak.

    Sinan Gümüş ise eski takımı Antalyaspor'a 2.5 yıllık imza atacak

    Sinan Gümüş Antalyaspor da #2


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