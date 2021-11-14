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    Sinan Gümüş'e Süper Lig'den talip

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e Süper Lig ekiplerinden Göztepe talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 16:13
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    Sinan Gümüş'e Süper Lig'den talip

    Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe girdi.

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu

    TEMASA GEÇİLDİ

    Uzun zamandır Göztepe'nin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

    Sarı-lacivertlilerle bu sezon resmi bir maça çıkamayan Sinan Gümüş'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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