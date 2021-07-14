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    Sinan Gümüş'ün son talibi Göztepe

    Fenerbahçe'de geçen sezon sakatlıklar yüzünden yeterli performansı veremeyen Sinan Gümüş'e, Süper Lig takımlarından Göztepe de talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 11:42
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    Sinan Gümüş'ün son talibi Göztepe

    Sinan Gümüş, geçen sezon transfer olduğu Fenerbahçe’de beklentilerin uzağında kalmıştı.

    SÜPER LİG'DE TALİPLERİ ÇOK

    Gönderilme ihtimali olan oyuncular arasında yer alan Sinan için Süper Lig ekipleri pusuda bekliyor.

    Daha önce Yeni Malatya ve Kayserispor’un takibe aldığı 27 yaşındaki futbolcunun son talibi Göztepe oldu. İzmir ekibinin, Sinan için Fenerbahçe ile kısa sürede bir görüşme yapması bekleniyor.

    Sinan Gümüş ün son talibi Göztepe #1

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