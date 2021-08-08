Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e Süper Lig'den 4 kulübün talip olduğu iddia edildi.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan son isimlerden biri Sinan Gümüş'tü. Tecrübeli futbolcu Caner Erkin'le birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Gurbetçi oyuncu için İzmir'in iki ekibi Göztepe ve Altay harekete geçti.

DENİZLİ VE GÖZTEPE HAREKETE GEÇTİ

Altay'ın teknik patronu Mustafa Denizli'nin 27 yaşındaki futbolcuyu takımda görmeyi çok istediği öğrenildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in ise bu transfer için harekete geçtiği kaydedildi. Her iki kulübün de Sinan Gümüş transferi için istekli olduğu belirtildi.





ANTALYA VE MALATYA DA TALİP

Sinan Gümüş için iki İzmir ekibinin yanı sıra eski takımı Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor'un da devrede olduğu belirtildi. Tecrübeli futbolcunun ise hangi takımı tercih edeceği belirtilmedi.