Sivasspor, Abdülkadir Parmak'la sözleşme imzaladı
İHA

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Abdulkadir Parmak, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trabzonspor alt yapısında kariyerine başladı

28 Aralık 1994'te Trabzon'da dünyaya gelen Abdulkadir Parmak, futbola alt yapısında başladı.

Ardından 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu, Adana Demirspor, Kayserispor formasını giyen Abdulkadir, geçtiğimiz sezon ise Gaziantep FK formasını terletti.

Kariyerinde 263 maça çıkan sporcu 25 kez gol sevinci yaşadı ve 19 asist yaptı.

Sivasspor, Abdülkadir Parmak'la sözleşme imzaladı