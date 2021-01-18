- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Sivasspor, Adem Ljajic'i istedi
Sivasspor, Adem Ljajic'i istedi
Beşiktaş'ta özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle bu sezon yedek kulübesine hapsolan Adem Ljajic'e, Göztepe'nin ardından Sivasspor da talip oldu.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 12:44
- Güncelleme : 18.01.2021 - 12:51
Son olarak Galatasaray'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta, takıma hiçbir katkı sağlayamayan Adem Ljajic'in geleceği belirsizliğini koruyor.
Özel hayatında yaşadığı problemler nedeniyle kendini futbola veremeyen ve aylardır formasından uzak kalan Sırp futbolcuya teklif yağıyor.
İtalyan kulüplerinin yanı sıra Göztepe'nin de transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini yönetime bildirmişti.
SİVASSPOR CEVAP BEKLİYOR
Orta saha oyuncusuna son olarak Sivasspor talip oldu.
Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Ljajic'in yarım dönemlik maaşının yüzde 50'sini ödeyerek bu transferi kiralık olarak gerçekleştirmeyi planlayan Yiğidolar, tecrübeli oyuncudan cevap bekliyor.