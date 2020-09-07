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    Sivasspor, Alper Potuk ile görüşüyor

    Sivasspor, Alper Potuk ile görüşüyor

    Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk hakkında konuştu. Çalımbay, "Alper’i istiyorum. Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 09:41
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    Kadrosuna Max Gradel, Felix, Ninga gibi önemli takviyeler yapan Sivasspor, Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Alper Potuk ile temasa geçti.

    Takımın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Fanatik'e yaptığı açıklamalarda 29 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediğini dile getirdi.

    Sivasspor, Alper Potuk ile görüşüyor #1

    "ALPER'İ İSTİYORUM"

    Çalımbay, “Alper’i istiyorum. Yönetime söyledik. Görüşmelerimiz olacak. Çok iyi işler yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Bu transferin gerçekleşmesini isterim” ifadelerini kullandı.

    Tecrübeli futbolcunun menajeri ve Sivasspor arasındaki görüşmeler sürdüğü öğrenilirken Alper Potuk'un kısa süre içerisinde Anadolu ekibiyle anlaşması bekleniyor.

    Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedemedi.

    Sivasspor, Alper Potuk ile görüşüyor #2

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