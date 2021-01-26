Sivasspor, Bolasie'yi istiyor

Sivasspor Kulübü, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen deneyimli futbolcu Yannick Bolasie ile ilgileniyor.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, Premier Lig takımlarından Everton forması giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Yannick Bolasie ile temasa geçti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İlk olarak menajer aracılığıyla Yannick ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma deneyimli oyuncu Bolasie'i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Everton forması ile toplamda 25 maça çıkan 31 yaşındaki Kongolu futbolcu 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise forma şansı bulamadı.