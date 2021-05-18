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    Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı

    Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2021 - 18:05
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    Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı

    Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 yıldır Sivasspor için top koşturan Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı.

    72 MAÇA ÇIKTI

    Caner Osmanpaşa, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 72 kez formamızı giydi ve bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 kez de asist yaptı.

    Kırmızı beyazlı ekibip iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme uzatmıştı.

    Sivasspor, Caner Osmanpaşa nın sözleşmesini uzattı #1

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