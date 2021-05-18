Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesini uzattı

Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı

Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 yıldır Sivasspor için top koşturan Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı.

72 MAÇA ÇIKTI

Caner Osmanpaşa, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 72 kez formamızı giydi ve bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 kez de asist yaptı.

Kırmızı beyazlı ekibip iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme uzatmıştı.