Sivasspor, Emre Mor'un peşinde

Haber Merkezi

Emre Mor, Eyüpspor'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibinde forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, ara transfer döneminde takımdan ayrılma kararı aldı.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Mor'u, Jose Mourinho da kadroda düşünmezken, oyuncunun yeni durağı belli oldu.

SİVASSPOR PEŞİNDE

Ligde kötü günler geçiren ve Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor, ara transfer döneminde takviye yapmak için çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda kırmızı-beyazlı ekibin, Emre Mor'u takıma kazandırmak istediği ileri sürülürken, Emre'nin de Sivasspor'da oynamaya sıcak baktığı kaydedildi.

Tarafların anlaşması halinde Emre Mor, ocak ayında Sivasspor'un yolunu tutacak.

ÖMER ERDOĞAN İSTİYOR

Takımın başına yeni getirilen teknik direktör Ömer Erdoğan'ın da kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuyla ilgili durumun kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

BARTUĞ ELMAZ DA LİSTEDE

Sivasspor, Emre Mor'un yanı sıra Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz için de nabız yoklamaya başladı.

Geçen sezon kiralık olarak geldiği Yiğidolar'da iz bırakan genç orta saha oyuncusunun yeniden kadroya katılmasının gündemde olduğu ifade edildi.