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Sivasspor, Fayçal Fajr'i transfer etti
Sivasspor, Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2020 - 17:00
- Güncelleme : 14.09.2020 - 17:00
Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, orta saha bölgesine takviye yaptı.
Yiğidolar, İspanyol ekibi Getafe'de forma giyen Fas asıllı futbolcu Fayçal Fajr'i kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Kırmızı-beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı."