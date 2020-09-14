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    Sivasspor, Fayçal Fajr'i transfer etti

    Sivasspor, Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 17:00
    • Güncelleme : 14.09.2020 - 17:00
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    Sivasspor, Fayçal Fajr'i transfer etti

    Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, orta saha bölgesine takviye yaptı.

    Yiğidolar, İspanyol ekibi Getafe'de forma giyen Fas asıllı futbolcu Fayçal Fajr'i kadrosuna kattı.

    SÖZLEŞME 2 YILLIK

    Kırmızı-beyazlılar, 32 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

    "Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'umuz, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı."

    Sivasspor, Fayçal Fajr i transfer etti #1

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