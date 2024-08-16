Sivasspor, Jan Bieganski ile sözleşme imzaladı
İHA

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 21 yaşındaki ön libero oyuncusu Jan Bieganski ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Bieganski, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 3 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

GEÇEN SEZON LECHIA GDANSK FORMASI GİYDİ

4 Aralık 2002'de Polonya'da dünyaya gelen Jan Bieganski futbola GKS Tychy alt yapısında başladı. Geçtiğimiz sezon ise Lechia Gdansk forması giydi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)