Sivasspor, kadrosunu Garry Rodrigues ile güçlendirdi

İHA
Sivasspor, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı.
Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
TÜRKİYE'DE 3 TAKIMDA OYNADI
27 Kasım 1990'da Rotterdam'da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı sporcu futbola Spartaan altyapısında başladı.
Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi. Rodrigues, Türkiye’de Galatasaray, Fenerbahçe ve son olarak da Ankaragücü forması giydi.
384 MAÇA ÇIKTI
Kariyerinde 384 maça çıkan başarılı sporcu, 77 kez gol sevinci yaşarken, 73 kez de asist yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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