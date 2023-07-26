Sivasspor, kalesini Erhan Erentürk ile güçlendirdi
AA & Ensonhaber

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Sivasspor, serbest statüde yer alan 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk’ü renklerine bağladı.

Erhan Erentürk, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Konyaspor'un kalesini korudu

Karşıyaka, Altınordu ve Bursapor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezonu bir başka ekibi Konyaspor'da geçirdi ve toplam 7 karşılaşmada görev aldı.

Sivasspor, kalesini Erhan Erentürk ile güçlendirdi