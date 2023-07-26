Sivasspor, kalesini Erhan Erentürk ile güçlendirdi Süper Lig'in ekiplerinden Sivasspor, kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, serbest statüde yer alan 28 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk’ü renklerine bağladı.

Erhan Erentürk, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Konyaspor'un kalesini korudu

Karşıyaka, Altınordu ve Bursapor'da forma giyen 28 yaşındaki kaleci geçtiğimiz sezonu bir başka Süper Lig ekibi Konyaspor'da geçirdi ve toplam 7 karşılaşmada görev aldı.