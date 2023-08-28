Sivasspor, Modou Barrow’u kiraladı Sivasspor, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u sezon sonuna kadar kiraladı.

AA

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Modou Barrow'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Suudi Arabistan Birinci Lig ekiplerinden Al Ahli ile anlaşmaya varıldı.

Sözleşmeye imza attı

Sivas'a gelen 30 yaşındaki oyuncu, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Birçok takımın formasını giydi

13 Ekim 1992'de Gambiya'nın başkenti Banjul'da dünyaya gelen Modou Barrow, futbola Norrköping altyapısında başladı.

Ardından Varbergs BoIS, Östersunds, Swansea City, Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Leeds United, Denizlispor, Reading ve Jeonbuk Hyundai'de forma giyen Modou Barrow, son olarak Suudi Arabistan'da Al Ahli'de görev yaptı.

Kariyerinde 328 maça çıkan Modou Barrow, 62 kez gol sevinci yaşadı ve 53 asist yaptı. Barrow, 18 kez de Gambiya Milli Takımı'nın formasını terletti.

"Sivasspor forması altında başarılar dileriz"

Açıklamada, "Modou Barrow'a hoşgeldin der, Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine de yer verildi.