Sivasspor, Rey Manaj için en az 15 milyon euro bekliyor Sivasspor’un golcüsü Rey Manaj’a 4 ülke takımından ciddi teklifler var. Kulüp yönetimi 15 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Arnavut golcü için pazarlık yapmak istemiyor.

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35 haftası geride kalan Süper Lig'de 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 48 puanla 9. basamakta yer alan Sivasspor'da, sezonun flaş ismi Rey Manaj oldu.

Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı takıma sezon başında bedelsiz bir şekilde transfer olan Manaj, attığı gollerle takımının başarısında büyük bir pay sahibi oldu.

Sivas ekibinin formasıyla 33 resmi maçta 22 kez ağları sarsan ve 2 asistlik performans sergileyen Arnavut forvet, ligde gol krallığı yarışında 3. sırada bulunurken en büyük transfer hedeflerinden biri haline geldi.

4 ülkeden teklif var

TRT Spor'un haberine göre; 3 milyon euro piyasa değerindeki Rey Manaj’ı İngiltere Premier Lig, Fransa Lig 1, İtalya Serie A ve Suudi Arabistan takımlarından teklifler var.

Şu ana kadar Türkiye’den herhangi bir takım, golcü isim için Sivasspor yönetimiyle görüşme yapmadı.

Şimdiden planlama başladı

Rey Manaj’ın özellikle EURO 2024'te göstereceği performansı transferini de etkileyecek.

Gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılmayı hedefleyen Sivasspor, kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun da Rey Manaj’ın transferinin gerçekleşmesi ihtimali üzerine planlamasını yapıyor.

Sivasspor, 15 milyon euro bekliyor

Öte yandan Sivasspor, 27 yaşındaki futbolcu için en az 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Kırmızı-beyazlılar, Manaj'ı bu fiyatın altında elden çıkarmayı düşünmüyor.