Sivasspor, Tyler Boyd'un peşinde

Sivasspor geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd'un bonservisini almak istiyor.

Süper Lig’i 5. sırada tamamlayıp Avrupa’da mücadele etmek hakkı kazanan Sivasspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

BOYD’UN BONSERVİSİ ALINACAK

Önümüzdeki sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi’nde temsil etmeye hazırlanan Sivasspor geçen sezonun devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Amerikalı futbolcu Tyler Boyd’u bonservisiyle istiyor.

Beşiktaş’ta beklentileri karşılayamayan oyuncu her ne kadar bir şans daha istese de Sergen Yalçın’ın, oyuncuyu takımda düşünmediği ve “Takım baksın” dediği öğrenildi.

26 Yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Sivasspor’la sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sivasspor’da bu sezon 15 maça çıkan Boyd, 5 gol ile takımına katkıda bulundu.