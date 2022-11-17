Sivasspor'da Dia Saba şehri terk etti

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Dia Saba, eşinin Sivas'ta yaşamak istememesi nedeniyle şehri terk etti. İsrailli futbolcunun sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Sivasspor’da, sezon başında Al-Nasr’dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Dia Saba şoku yaşanıyor.

Oyuncunun sezon başındaki transferi özellikle eşinin tavırlarından dolayı zor gerçekleşmişti. Kulübün Avrupa kupalarında oynaması, Dia Saba'nın teklifi kabul etmesinde büyük rol oynamıştı.

29 yaşındaki İsrailli futbolcu, takıma ve şehire uyum sağladıktan sonra performansı oldukça artmış, attığı goller ve verdiği kritik paslar ile futbol kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Sivas'ı terk etti

Ancak Dia Saba’nın eşinin bir türlü Sivas’ı beğenmemesi ve Sivas’ta yaşamak istememesi, oyuncuyu negatif yönde etkilemeye başladı.

Dünya Kupası için verilen arada soluğu İsrail'deki ailesinin yanında alan oyuncunun, eşinin yanında olmadığından mutsuz olduğu ve bu yüzden Sivas’a geri dönmek istemediği öğrenildi.

Sözleşmesini feshedecek

Öte yandan Saba'nın, sezon başında sözleşmesine koydurduğu sözleşme fesih maddesini yürürlüğe sokacağı kaydedildi.

Oyuncu, anlaştıkları parayı getirmesi halinde hiçbir yaptırım olmadan kontratını sonlandırabilecek. Sivas yönetimi ise Saba'yı en azından sezon sonuna kadar kalması için ikna etmeye çalışıyor.

İsrailli futbolcu, bu sezon 14 maçta 5 gol 5 asistle oynadı.