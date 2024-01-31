Sivasspor'dan ayrılan Abdülkadir Parmak, Hatayspor'da Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor, Sivasspor ile yollarını ayıran 29 yaşındaki milli futbolcu Abdulkadir Parmak'ı transfer etti.

AA

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz.

Bu sezon 12 maça çıktı

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)