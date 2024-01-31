Sivasspor'dan ayrılan Abdülkadir Parmak, Hatayspor'da

AA
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz.
Bu sezon 12 maça çıktı
Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Süper Lig'de 9, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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