Sivasspor'dan ayrılan Kader Keita, CFR Cluj'a transfer oldu

İHA
Sivasspor’da beklenilen performansı veremeyen ve forma şansı bulamayan genç oyuncu Kader Keita ile yollar ayrıldı.
Keita'nın yeni takımı da belli oldu. Romanya takımlarından CFR Cluj, 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığını duyurdu.
"Hoş geldin Kader Keita"
Cluj’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Hoş geldin Kader Keita. CFR 1907 Cluj ve Sivasspor, Kader Keita'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Kader Keita, Sivasspor formasıyla bu sezon toplamda 9 karşılaşmada görev aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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