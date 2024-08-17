Sivasspor’dan Rey Manaj açıklaması Sivasspor Kulübü adı son günlerde transferde birçok takımla anılan Rey Manaj hakkında açıklama yaptı.

İHA

Rey Manaj’ın transfer dedikoduları hız kesmeden devam ediyor.

Son günlerde basında ve sosyal medyada sıkça yer alan haberlerde, Sivasspor’un yıldız oyuncusu Manaj’ın farklı kulüplerle anlaştığı iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak Sivasspor Kulübü, bu spekülasyonlara son noktayı koyarak, Manaj’ın transferiyle ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj’ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transferi teklifi gelmemiştir. Taraftarlarımızdan ve spor kamuoyundan, yalnızca resmi kanallarımızdan yapılan açıklamalara itibar etmelerini rica ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)