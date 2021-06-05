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Sivasspor’dan Yacine Bourhane atağı

Sivasspor’dan Yacine Bourhane atağı

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Sivasspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fransa 2.Lig’de boy gösteren Yacine Bourhane için yönetim kolları sıvadı.