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Sivasspor’dan Yacine Bourhane atağı
Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Sivasspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Fransa 2.Lig’de boy gösteren Yacine Bourhane için yönetim kolları sıvadı.
- Haber Merkezi
- 05.06.2021 - 13:44
- Güncelleme : 05.06.2021 - 13:53
Gelecek sezon Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
ORTA SAHAYA TAKVİYE
Sivasspor, son olarak Fransa 2. Lig ekiplerinden Chamois Niort forması giyen Yacine Bourhane’'yi gündemine aldı. 22 yaşındaki ön libero ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.
Bourhane'nin de Sivasspor’da forma giymeye sıcak baktığı bildirildi. İki taraf arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hızlanması beklenirken, önümüzdeki günlerde transferin imza aşamasına gelmesi bekleniyor.
Chamois formasıyla geçen sezon Bourhane, 31 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.