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    Skibbe'nin yeni takımı Sanfrecce Hiroshima

    Bir dönem Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Michael Skibbe'nin, yeni takımı belli oldu. Alman teknik adam, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın başına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 15:13
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    Skibbe'nin yeni takımı Sanfrecce Hiroshima

    Kariyerinde daha önce Türkiye'de Galatasaray, Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Michael Skibbe, Japonya ekibi Sanfrecce Hiroshima'nın yeni teknik direktörü oldu.

    Michael Skibbe'nin, kısa süre önce resmi imzaları attığı ve Japonya'ya giderek Sanfrecce Hiroshima takımının başına geçeceği öğrenildi.

    YARDIMCISI SERHAT UMAR

    Skibbe'nin yardımcılığını, 38 yaşındaki Türk asıllı teknik adam Serhat Umar yapacak. Genç ve başarılı çalıştırıcı, son olarak Hannover 96'da Kenan Koçak'ın yardımcılığını yapıyordu.

    Serhat Umar ayrıca Türkiye'de Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Eskişehirspor'da görev almıştı.

    Skibbe nin yeni takımı Sanfrecce Hiroshima #1

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