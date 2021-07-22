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    Sky Sports İtalia: Larsen Galatasaray'la anlaştı

    Sky Sports İtalia: Larsen Galatasaray'la anlaştı

    İtalya basını Galatasaray, Udinese'nin sağ beki Stryger Larsen'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 09:30
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 10:32
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    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında rakibi PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla devam ediyor.

    Oynanan kötü futbol, gerekli mevkilere takviyeler yapılmasını gösteriyor.

    Sağ bekte Yedlin'in performansını beğenmeyen Fatih Terim, yerine Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen'i istiyordu.

    Sky Sports İtalia: Larsen Galatasaray la anlaştı #1

    İTALYANLAR AÇIKLADI

    İtalyan basını Galatasaray'ın transferini duyurdu. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Udinese'nin Danimarkalı oyuncusu Larsen ile anlaştı.

    Sky Sports Italia'nın haberine göre tecrübeli oyuncu yakında Udinese'ye veda edecek. Galatasaray, Larsen için İtalyan temsilcisine 5 milyon Euro ödeyecek.

    Sky Sports İtalia: Larsen Galatasaray la anlaştı #2

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