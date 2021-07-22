Sky Sports İtalia: Larsen Galatasaray'la anlaştı

İtalya basını Galatasaray, Udinese'nin sağ beki Stryger Larsen'in transferi konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında rakibi PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray'da transfer çalışmaları da hızla devam ediyor.

Oynanan kötü futbol, gerekli mevkilere takviyeler yapılmasını gösteriyor.

Sağ bekte Yedlin'in performansını beğenmeyen Fatih Terim, yerine Danimarkalı sağ bek Stryger Larsen'i istiyordu.

İTALYANLAR AÇIKLADI

İtalyan basını Galatasaray'ın transferini duyurdu. Sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kulüp Udinese'nin Danimarkalı oyuncusu Larsen ile anlaştı.

Sky Sports Italia'nın haberine göre tecrübeli oyuncu yakında Udinese'ye veda edecek. Galatasaray, Larsen için İtalyan temsilcisine 5 milyon Euro ödeyecek.