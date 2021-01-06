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Slaven Bilic, Beijing Sinobo Guoan'da

Slaven Bilic, Beijing Sinobo Guoan'da

Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.