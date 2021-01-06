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    Slaven Bilic, Beijing Sinobo Guoan'da

    Çin ekibi Beijing Sinobo Guoan, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 09:51
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    Slaven Bilic, Beijing Sinobo Guoan'da

    West Bromwich'teki görevine son verilen Slaven Bilic'in, yeni adresi belli oldu.

    Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Guoan, 52 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu. Görevden alınan Bruno Genesio'ya ise teşekkür edildi.

    BAKAMBU VE AUGUSTO VAR

    Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, West Bromwich Albion'ı Championship'ten Premier Lig'e taşımıştı. Ancak Premier Lig'de alınan üst üste kötü sonuçların ardından fatura, Hırvat hocaya kesilmişti.

    Bilic'in çalıştıracağı Beijing Guoan'da Cedric Bakambu ve Renato Augusto gibi önemli isimler de forma giyiyor.

    Slaven Bilic, Beijing Sinobo Guoan da #1

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