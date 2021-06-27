Slaven Bilic, kulübünü ikna edemedi

Fenerbahçe'nin ilgilendiği teknik direktör Slaven Bilic, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etse de kulübü Beijing Guoan'ı ikna edemedi.

Yeni teknik direktörünü birkaç gün içerisinde açıklaması beklenen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic olmuştu.

Şu anda Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştıran Hırvat teknik adam sarı-lacivertli takımın teklifini kabul etti.

KULÜBÜNÜ İKNA EDEMEDİ

Bilic'in Fenerbahçe'nin başına geçmeyi istemesine rağmen 2022'nin sonuna dek devam eden sözleşmesinden ötürü teklifi geri çevirmek zorunda kaldığı belirtildi.

52 yaşındaki çalıştırıcıdan gelen bu haberin ardından alternatif isimlere yönelen Fenerbahçe'de gündemdeki diğer isimler ise Marco Silva ve Nenad Bjelica oldu.

MARCO SILVA

Fenerbahçe'nin gündemindeki Portekizli teknik direktör Silva son olarak 2019-2020 sezonunda Premier Lig takımlarından Everton'da görev yapmıştı.

Everton öncesinde Watford ve Hull City'de görev yapan 43 yaşındaki teknik direktör kariyerindeki tek şampiyonluğu Vitor Pereira'nın yerine göreve geldiği Olimpiakos ile yaşamıştı.

NENAD BJELICA

Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir diğer isim olan Nenad Bjelica ise ülkesi Hırvatistan'ın en güçlü takımı Dinamo Zagreb ile yaşadığı iki şampiyonluğun ardından bu takımdan yönetimle yaşadığı problemlerden ötürü ayrılmıştı.

Hırvatistan Ligi'nde geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Osijek'i çalıştıran Bjelica, geçtiğimiz yaz da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.