Dolar
7.3362
0.5303%
Euro
8.6389
-0.2275%
Altın
1940.68
-0.3256%
Borsa
1109.88
-1.5015%
G. Altın
457.818
0.1897%
Bitcoin
86062.98
-1.6194%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Slimani, Rennes'e doğru

    Slimani için Leicester City ile görüşen Fransa'nın Rennes Kulübü, İngiliz ekibiyle 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 11:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Slimani, Rennes'e doğru

    Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Monaco'da Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.

    Portekiz basınının haberine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Cezayirli golcünün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.

    8 MİLYON EURO

    32 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etti. Rennes'in Slimani için Leicester'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

    Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

    Slimani, Rennes e doğru #1

    Görüş Bildir