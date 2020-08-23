- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Slimani, Rennes'e doğru
Slimani, Rennes'e doğru
Slimani için Leicester City ile görüşen Fransa'nın Rennes Kulübü, İngiliz ekibiyle 8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
- Haber Merkezi
- 23.08.2020 - 11:51
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Monaco'da Islam Slimani'nin yeni adresi belli oluyor.
Portekiz basınının haberine göre; Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Cezayirli golcünün transferi için Leicester City ile anlaşmaya vardı.
8 MİLYON EURO
32 yaşındaki futbolcuyla da görüşen Fransız ekibi, oyuncuyu da ikna etti. Rennes'in Slimani için Leicester'a 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen ve performansıyla adeta saç baş yoldurtan Slimani, geçtiğimiz sezon Monaco'da çıktığı 19 resmi maçta 9 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.