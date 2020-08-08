Smolov: Fenerbahçe ile anlaşmadım

Adı Fenerbahçe ile anılan Fedor Smolov, sarı-lacivertli kulüple anlaştığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Fedor Smolov, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

"L.MOSKOVA'NIN OYUNCUSUYUM"

Polina Kuimova'ya konuşan 30 yaşındaki golcü, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım." dedi.

2018 yılından bu yana Lokomotiv Moskova'da forma giyen Fedor Smolov, geçen sezon ikinci yarısında İspanya Ligi takımlarından Celta Vigo'ya kiralanmıştı.

30 yaşındaki forvet, geçen sezonun ilk yarısında Lokomotiv Moskova ile ligde 14 maça çıkmış ve 3 gol atıp, 3 de asist yapmıştı.

Smolov, geçen sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Celta Vigo'da ise 14 maçta, 2 gol kaydetti.

Fedor Smolov'un, kulübüyle olan kontratı Haziran 2022'de sona erecek.