Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli konusunda bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, Başakşehir ile prensipte anlaştı.

Transferin tamamlanması halinde Galatasaray, Feghouli'ye yarım sezon ödeyeceği 1 milyon 925 bin euro ile bonuslardan da kurtulacak.

SÖZLEŞME UZATILMAYINCA BAŞAKŞEHİR'İ SEÇTİ

Deneyimli futbolcu, Galatasaray'dan uzun süredir yeni sözleşme bekliyordu. Futbol hayatına İstanbul'da devam etmek isteyen tecrübeli futbolcu, Katar ve Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.

32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da şu ana kadar 155 maçta forma giyerken 34 gol atıp 30 asist yapma başarısı gösterdi.