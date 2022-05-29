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    Sofiane Feghouli, İstanbul'da kalmak istiyor

    Galatasaray ile kontratı sona eren Sofiane Feghouli, yeni bir sözleşme imzalayıp İstanbul'da kalmak istiyor.
    • 29.05.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 13:29
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    Sofiane Feghouli, İstanbul'da kalmak istiyor

    Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kabus gibi bir sezonu geride bırakırken gelecek sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

    Takımda yer alacak ve almayacak oyuncuları belirlemekle işe başlayan sarı-kırmızılı yönetim, bazı oyuncular hakkında net karara varabilse de oyuncular kararı idrak edememekte ısrarcı olmaya devam ediyor.

    Feghouli İstanbul'da kalmakta ısrarlı

    Kulüple kontratı sona eren ve yeni sezon kadrosunda kesinlikle düşünülmeyen Sofiane Feghouli'nin İstanbul'dan ayrılmak istemediği hatta eşine İstanbul'da bir güzellik salonu açtığı ifade edildi.

    32 yaşındaki Feghouli'nin yeni yönetim ile anlaşma sağlayamazsa da önümüzdeki sezonda Süper Lig 'de mücadele edecek İstanbul takımlarından birinin formasını giyeceği belirtiliyor.

    Sofiane Feghouli, İstanbul da kalmak istiyor #1

    Diagne yeni sözleşme istiyor

    Sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedildikten sonra bireysel çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden hücum oyuncusu Mbaye Diagne, İtalya ve Belçika'dan transfer teklifleri alıyor.

    Fakat takımıda kalmak için yeni bir sözleşme imzalamak istediğini belirten 30 yaşındaki oyuncu, son kararını Galatasaray'ın seçiminden sonraki tavrına göre verecek.

    Sofiane Feghouli, İstanbul da kalmak istiyor #2


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