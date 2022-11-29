Sofiane Feghouli resmen Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, anlaşmaya vardığı Galatasaray’ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfere erken başlayan, ilk olarak Adem Ljajic’i kadrosuna katan Karagümrük, takviyelere devam ediyor.

Kırmızı-siyahlılar, sezon başında takım bulamayan Sofiane Feghouli’yle 1.5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Antalya kampında takımla birlikte olacak.

Ocak ayında oynamaya başlayacak

Feghouli, transferi açıklansa da Fatih Karagümrük'te ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak.

Fatih Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.

5 sezon Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.