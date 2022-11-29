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    Sofiane Feghouli resmen Karagümrük'te

    Sofiane Feghouli resmen Karagümrük'te

    Fatih Karagümrük, anlaşmaya vardığı Galatasaray’ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 29.11.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 15:15
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    Transfere erken başlayan, ilk olarak Adem Ljajic’i kadrosuna katan Karagümrük, takviyelere devam ediyor.

    Kırmızı-siyahlılar, sezon başında takım bulamayan Sofiane Feghouli’yle 1.5 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

    Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Antalya kampında takımla birlikte olacak.

    Sofiane Feghouli resmen Karagümrük te #1

    Ocak ayında oynamaya başlayacak

    Feghouli, transferi açıklansa da Fatih Karagümrük'te ara transfer döneminin ardından oynamaya başlayacak.

    Fatih Karagümrük, daha önce Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra boşta kalan Adem Ljajic'i de kadrosuna katmıştı.

    5 sezon Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, 162 karşılaşmada görev yaptı. Bu müsabakalarda 34 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

    Sofiane Feghouli resmen Karagümrük te #2


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