Sofiane Feghouli'ye Falcao formülü

Performansı beğenilmeyen Feghouli ile Ocak ayında anlaşılıp yolların ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de üst üste iki maçtır mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takıma neşteri vuruyor. Bazı isimlerden istenen verimin alınamaması yönetimi de harekete geçirdi.

Sezon başından bu yana istenen düzeyde bir performans sergileyemeyen Sofiane Feghouli de topun ağzında. Sarı-kırmızılı yönetimin ocak ayında Cezayirli futbolcuyla anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'da olduğu gibi Feghouli'ye de alacaklarının bir kısmı ödenip yollar ayrılabilir.

İSTENİLEN PERFORMANSTAN UZAK

31 yaşındaki Feghouli, 2017'den bu yana Galatasaray forması giyiyor. Cezayirli futbolcu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı toplam 142 karşılaşmada 31 gol atarken 27 de asist yaptı.

Galatasaray'a 4.25 milyon euro bedelle transfer olan Sofiane Feghouli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.