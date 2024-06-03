Sofyan Amrabat, Galatasaray'ı takibe aldı Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Faslı orta saha Sofyan Amrabat, sarı-kırmızılı takımı sosyal medya hesabından takip etmeye başladı.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda topladığı 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da kadro yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, 24. kez ipi önde göğüsledi.

Gelecek sezon şampiyonluk unvanını korumak isteyen Galatasaray, takımın orta saha bölgesini güçlendirmek için harekete geçmişti.

Galatasaray'ı takibe aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lucas Torreira'nın yanında oynayacak yıldız bir ismi renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılıların Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'la ilgilendiği ileri sürülmüştü.

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da geçiren ve sezonun tamamlanmasının ardından bonservisini elinde bulunduran kulüp olan Fiorentina'ya dönen 27 yaşındaki isimden çarpıcı bir hamle geldi.

Yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe aldı.

30 maçta forma giydi

Kiralık olarak katıldığı Manchester United'ın forması ile toplamda 30 maça çıkan Amrabat, gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.