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    Sokratis Papastathopoulos, Olympiakos'la anlaştı

    Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 13:07
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    Sokratis Papastathopoulos, Olympiakos'la anlaştı

    Arsenal'in sözleşmesini feshettiği Sokratis Papastathopoulos'un yeni takımı belli oldu.

    Adı Fenerbahçe ile de anılan Yunan savunmacı, ülkesinin köklü ekibi Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    GARANTİ MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

    TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu 1.5 milyon euro yıllık net maaş, 500.000 bin euro başarı bonusu alacak.

    Sokratis Papastathopoulos, Olympiakos la anlaştı #1

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