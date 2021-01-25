Sokratis Papastathopoulos, Olympiakos'la anlaştı

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin takımlarından Olympiakos ile el sıkıştı.

Arsenal'in sözleşmesini feshettiği Sokratis Papastathopoulos'un yeni takımı belli oldu.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Yunan savunmacı, ülkesinin köklü ekibi Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GARANTİ MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu 1.5 milyon euro yıllık net maaş, 500.000 bin euro başarı bonusu alacak.