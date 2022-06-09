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    Soner Aydoğdu Antalyaspor'da

    Süper Lig ekibi Antalyaspor, Başakşehir'in orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu transfer ettiğini açıkladı.
    • 09.06.2022 - 10:40
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:50
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    Soner Aydoğdu Antalyaspor'da

    Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle transfer çalışmaları hızlandı. Antalyaspor, Başakşehir'den Soner Aydoğdu ile görüşmelerini sonuçlandırdı.

    Akdeniz ekibi orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Soner Aydoğdu Kulübümüz Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    "Başarılar dileriz"

    Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Soner Aydoğdu Antalyaspor'da İZLE


    Soner Aydoğdu Antalyaspor da #1


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