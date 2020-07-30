Sörloth: Bir yere gitmiyorum

1 yıl daha kontratının bulunduğunu belirten Trabzonspor'un golcü futbolcusu Sörloth, gelecek sezon da bordo-mavili formayı giyeceğini söyledi.

Alanyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'ın müzesine götüren Trabzonspor'da sezonun oyuncusu Alexander Sörloth, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Final maçında takımın özellikle savunma performansına dikkat çeken Sörloth, "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Aradan sonra geri dönmek zor oldu bizim için ama takım olarak çok iyi performans sergiledik. Bugün iyi bir karakter örneği gösterdik. Savunmada bugün iyiydik. Tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"BİR YERE GİTMİYORUM"

Bordo-mavili kulüpteki geleceği hakkında konuşan Norveçli golcü, "Her röportajımda aynı şeyi söylüyorum. 1 yıl daha kontratım var Trabzonspor ile, bir yere gitmiyorum. Söylemek istediğim tek şey bu." diyerek sözlerini noktaladı.