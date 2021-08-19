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Sörloth transferindeki en büyük engel eşi Lena Selnes

Sörloth transferindeki en büyük engel eşi Lena Selnes

Fenerbahçe, forvet transferinde Sörloth için Alman kulübüyle anlaşmaya yaklaştı ancak önünde başka bir engel var. O da Sörloth'un eşi Lena Selnes.