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- Sörloth transferindeki en büyük engel eşi Lena Selnes
Sörloth transferindeki en büyük engel eşi Lena Selnes
Fenerbahçe, forvet transferinde Sörloth için Alman kulübüyle anlaşmaya yaklaştı ancak önünde başka bir engel var. O da Sörloth'un eşi Lena Selnes.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 09:11
- Güncelleme : 19.08.2021 - 09:49
Fenerbahçe, forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi Alexander Sörloth…
Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var.
EN BÜYÜK ENGEL SEVGİLİSİ
Yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, “Come to Fenerbahçe” mesajları atıyor.
Selnes Yenge ise bu mesajlara sürekli “No” cevabını veriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.